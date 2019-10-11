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HDP’den 'eyleme katılmayın' tehdidi

Annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Anne Hatice Ceylan, nöbete katılmadan önce çocuğunu kaçıran teröristin ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

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Dağa kaçırılan çocukları için  HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylem başlatan ailelerin acılı bekleyişleri devam ediyor. Dört yıl önce hafızlık eğitimi görürken kaçırılan oğlu Cafer Ceylan (19)  için HDP önünde nöbet tutan Hatice Ceylan, eyleme katılmadan önce çoğunu kandıran teröristin ağabeyi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

OĞLUNU UNUT

Anne Ceylan, şunları söyledi: “Cafer’in halasının oğlu Nezir Çiçek bana oğlumun fotoğraflarını gönderip onu unutmamızı söyledi. Biz de Nezir’e ulaşamayınca onun ağabeyi Mustafa Çiçek’e ‘Bizi Cafer’le görüştüreceksin, yoksa savcılığa ve HDP binasının önüne gideceğiz’ dedik. O da eşime, bunu yapmamız hâlinde ‘Ben orada olsaydım seni baş aşağı astırırdım’ diye tehdit mesajı yazdı. İlkin ‘Cafer ile görüşüyorum, konuşuyorum’ diyordu. Savcılığa ve HDP önüne gideceğimizi söyleyince çark etti ve ‘Benim Cafer’den haberim yok. Ama istersem sizi görüştürürüm’ dedi. Buna rağmen ne yaptıysak bizi evladımızla görüştürmedi. Biz de ilgili makamlara giderek durumu anlattık, mesaj ve konuşmaları polise verdik.”

GEL TESLİM OL

HDP önünde evlat nöbeti tutan anne Hüsniye Kaya, beş yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından dağa kaçırılan kızı Mekiye’ye seslendi. Anne Kaya “Kızım Mekiye, devletin şefkatli kollarına teslim ol! Artık yolun sonuna gelindi. Öldürülmeden sen ve arkadaşlarınla birlikte teslim ol” dedi.  

 

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