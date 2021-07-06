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HDP'den İyi Parti'ye tepki: Irkçılığınızda boğulun

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 'Bütün partilerle diyalog halindeyiz, görüşmediğimiz tek parti HDP' sözlerine HDP'li Sibel Yiğitalp tepki gösterdi. İYİ Parti'yi ırkçılıkla suçlayan Yiğitalp, Aydın'ın sözlerini alıntılayarak 'Irkçılığınızda boğulun' dedi.

6 Temmuz 2021 Salı 09:57 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 10:00
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, geçtiğimiz pazar günü (4 Temmuz) Bursa'da yaptığı konuşmada, "Bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık" demişti.

"IRKÇILIĞINIZDA BOĞULUN"

Koray Aydın'ın bu sözlerine HDP tarafından cevap geldi. İYİ Parti'yi ırkçılıkla suçlayan HDP'li Sibel Yiğitalp, Aydın'ın sözlerini alıntılayarak "Irkçılığınızda boğulun" dedi.

"AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK"

İYİ Parti ve HDP arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da geçtiğimiz ay bir tartışma yaşanmıştı. 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmasını tavsiye eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP'li Ebru Günay, "Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP'ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" cevabını vermişti.

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