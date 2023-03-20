CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaret ertelendi. Kılıçdaroğlu, erteleme kararının HDP'den geldiğini söyledi. HDP, program yoğunluğunu gerekçe gösterirken, Kılıçdaroğlu ile en kısa süre içinde görüşüleceğini ifade etti. 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şartlarının kabul edilmesi halinde destekleyecek olan HDP, Nevruz kutlamalarında terör ile arasına mesafe koyamadığını bir kez daha gösterdi. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri açılırken, lehine sloganlar atıldı.
İzmir'de terör gösterisine dönen Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.
BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A SELAM GÖNDERDİ— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 20, 2023
HDP'nin İzmir'deki Nevruz etkinliğinde konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi:
Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da. pic.twitter.com/oivSOaUoJs
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, teröristbaşı Öcalan'a selam gönderip skandal ifadeler kullandı: Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini almak için bir görüşme gerçekleştirecek. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. HDP'nin kayyum uygulamasının kaldırılması, anadilde eğitim, terör operasyonlarının durması, cezaevlerindeki tutukluların salınması gibi şartları bulunuyor.