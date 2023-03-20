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HDP'den Nevruz provokasyonu! Büyük skandal: Bebek katili Öcalan'a selam gönderdi

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu, şartlarının kabul edilmesi halinde destekleyecek olan HDP, Nevruz kutlamalarında terör ile arasına mesafe koyamadığını bir kez daha gösterdi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terör sloganlarının atıldığı İzmir'deki programda skandal ifadeler kullandı.

20 Mart 2023 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
HDP'den Nevruz provokasyonu! Büyük skandal: Bebek katili Öcalan'a selam gönderdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaret ertelendi. Kılıçdaroğlu, erteleme kararının HDP'den geldiğini söyledi. HDP, program yoğunluğunu gerekçe gösterirken, Kılıçdaroğlu ile en kısa süre içinde görüşüleceğini ifade etti. 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şartlarının kabul edilmesi halinde destekleyecek olan HDP, Nevruz kutlamalarında terör ile arasına mesafe koyamadığını bir kez daha gösterdi. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri açılırken, lehine sloganlar atıldı.

HDP'Lİ ÖNDER: ÖCALAN'A SELAM OLSUN

İzmir'de terör gösterisine dönen Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.

BULDAN: ÖCALAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİTİ KALDIRILSIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, teröristbaşı Öcalan'a selam gönderip skandal ifadeler kullandı: Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.

HDP, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEYE HAZIRLANIYOR

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini almak için bir görüşme gerçekleştirecek. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. HDP'nin kayyum uygulamasının kaldırılması, anadilde eğitim, terör operasyonlarının durması, cezaevlerindeki tutukluların salınması gibi şartları bulunuyor.

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