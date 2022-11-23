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HDP'den ''Pençe Kılıç Harekatı'' provokasyonu!

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Harekatı, HDP'yi rahatsız etti. Suruç'ta harekata ilişkin provokasyon peşinde olan HDP'li vekillere polis ve jandarma engel oldu.

DHA23 Kasım 2022 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
HDP'den ''Pençe Kılıç Harekatı'' provokasyonu!
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HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, Suruç ilçesinin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nı protesto etmek istedi. Suruç ve sınıra ulaşımın sağlandığı bölgelerde zırhlı araçlarla önlem alan jandarma ekipleri, HDP'li grubu durdurdu. İlçeye girmek isteyen gruba Şanlıurfa Valiliği'nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 günlük basın açıklaması, miting, yürüyüş yapılmamasına yönelik yasaklama kararı aktarıldı.

DRONA SU ŞİŞESİ ATTI

HDP'li milletvekilleri, drone ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi. HDP Milletvekilli Ömer Öcalan elindeki su şişesiyle dronenu uzaklaştırmak istedi.

  • Pençe Kılıç Harekatı
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