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HDP'den skandal! Etkisiz hale getirilen teröriste sahip çıktılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilen terörist Hüseyin Arasan için taziye mesajı yayınladı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
HDP'den skandal! Etkisiz hale getirilen teröriste sahip çıktılar
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Bölücü terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden Hüseyin Arasan, Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT'in düzenlediği operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist Arasan'ın ölümü, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi yasa boğdu.

HDP YASA BOĞULDU

Etkisiz hale getirilen terörist Arasan'ın ölümü HDP'yi yasa boğdu. Teröristlere yönelik başarıyla sonuçlanan operasyonların hemen ardından HDP'den gelen tepki açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

TERÖRİSTİ "ŞEHİT" İLAN ETTİLER

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu operasyonu kınanırken terörist Arasan hakkında 'Kürt yurt sever' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan PKK basını Mezopotamya Ajansı gibi medya organları da terörist Arasan'ın ölümünü 'şehadet' olarak nitelendirdi.

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