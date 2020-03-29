29 Mart 2020 Pazar 09:37 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:37

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen ve kayyum atanan ve tutuklanan Mardin’in HDP’li Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı eski belediye başkanları hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamelerde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Halkların Demokratik Partili (HDP) isimlerin ve HDP’nin terör örgütü PKK ile bağlantıları net bir şekilde ortaya koyuldu. Aday olma süreçlerinden seçim dönemindeki çalışmalarına ve belediye başkanlığı sürecinde PKK ile ilişkileri deşifre edilen belediye başkanlarının örgüte nasıl para aktardığı da ortaya çıkarılırken, HDP’nin de PKK güdümünde hareket ettiği bir kez daha saptandı.

TERÖRİSTTEN TALİMAT ALDILAR

Dikkat çeken detayların bulunduğu iddianamede, tutuklu bulunan Mazıdağı eski Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın, Derik eski Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in ve Kızıltepe eski Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın terör örgütü PKK’ya elden para teslim ettiği belirtildi. İddianamede PKK’nın Kandil’deki sözde üst yönetimi tarafından Mardin-Viranşehir hattında örgüt mensuplarına yardım edecek kişilerden milis ağı oluşturmak ve örgütün faaliyetlerini artırmak için Mardin’e gönderilen ve 27 Eylül 2019’da öldürülen Roni kod isimli PKK’lı teröristin belediye başkanları ile bir çok kez toplantı düzenlediği ortaya kondu. Toplantılarda bulunan 2 teröristin itiraflarının da yer aldığı iddianamede belediye kaynaklarının nasıl PKK’ya aktarıldığı da ortaya çıktı.

YÜZDE 10 PAY VERDİLER

İtirafçı olan teröristler, Roni kod adlı sözde sorumlu teröristin, Mazıdağı eski Belediye Başkanı Nalan Özaydın ve Derik eski Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu görüşmelerde Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı belediyelerinin vereceği ihalelerin yüzde 10’luk kısmının örgüte verileceğinin konuşulduğunu itiraf ettiler. Gizli tanık olan 2 terörist, yapılan her ihaleden örgüte verilecek olan yüzde 10’luk kısmının belediye başkanlarınca Roni kod adlı teröriste elden teslim edileceğine ilişkin beyanları da iddianame de yer aldı. İddianamede Kızıltepe eski belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın da Roni kod adlı teröristin yanında bulunan Serhat kod adlı teröriste ihaleler karşılığı olan yüzde 10’luk parayı elden verdiği de belirtildi.

Para yanlış teröriste gitti!

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nca 17 Aralık 2019’da Derik’te etkisiz hale getirilen PKK’lı 4 teröristin üzerinde ele geçirilen bir dokümanda, teröristlerin Derik Belediyesi’nden para istediği, belediyenin ise parayı yanlışlıkla farklı bir teröriste gönderdiğinin yazdığı tespit edildi. “Biz belediyeye bir maliye notu vermiştik, yanlışlıkla para sana verilmiş, o sana verilen maliyeyi biz istemiştik. O maliyeyi bize yollarsan iyi olur” yazan doküman da iddianameye konarak Derik Belediyesi’nin PKK ile bağlantısı net bir şekilde ortaya kondu. (Yeni Şafak)