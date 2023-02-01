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HDP'den teröristler için 'can güvenliği' programı: Ülke ekonomisine katkı sağlayacak

HDP'li vekil Rıdvan Turan, hazırladıkları ekonomi programı ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların durdurulacağı ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlanacaklarını söyledi.

1 Şubat 2023 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
HDP'den teröristler için 'can güvenliği' programı: Ülke ekonomisine katkı sağlayacak
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HDP'li Rıdvan Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinin 'Demokratik Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Programın en dikkat çeken kısmı ise terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların maliyetinden dolayı dile getirilen rahatsızlık oldu.

"Barış politikaları ile olağanüstü bir tasarruf sağlayacağız." diyen Turan, "Yalnızca şu anda AK Parti iktidarının Suriye'de yaptığı operasyonların bu ülkeye karşılığı yıllık 2 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.

TERÖR OPERASYONLARI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruması için düzenlediği terör operasyonlarında 'kaynakların heba edildiğini' öne süren HDP'li Turan, " Demokratik bir ekonominin olmazsa olmazı bu gider kalemini ortadan kaldırmak, barış, demokrasi içerisinde emeğin özgürlüğü temelinde bütün farklılıkların yan yana yaşayabileceği bir Türkiye'yi inşa etmek." diye konuştu.

  • Rıdvan Turan

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