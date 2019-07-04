HDP-İP kavgası: HDP'nin oylarıyla koltuklarınızda oturuyorsunuz
TBMM Genel Kurulunda İP ile HDP arasında tartışma çıktı. HDP'li Fatma Kurtulan İP'e yönelik 'Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır' diye konuştu.
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasından PKK tartışması yaşandı.
"KOLTUKLARINIZDA HDP'NİN OYLARIYLA OTURUYORSUNUZ"
İP'li Kurtulan, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" ifadelerini kullandı.
İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç ve Fatma Kurtulan arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmaların sürmesi üzerine, birleşime ara verdi.
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