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HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararına itiraz! Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan’ın tahliye kararına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Abdullah Zeydan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi..

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Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak 2018'de Zeydan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
 
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
 
Zeydan'ın avukatları istinafta kesinleşen cezalara temyiz yolunu açan yasal düzenlemenin getirildiğini bu nedenle müvekkilleri hakkında infazın durdurulması ve tahliyeye karar verilmesini istedi. Bunun üzerine Zeydan'ın tahliyesine karar verildi.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararına itiraz etti.
 
Başsavcılık, sanık hakkında temyiz kanun yoluna başvuru hakkı getirildiğini, yeni yasa değişikliğinin sadece temyiz kanun yoluna başvuru hakkı sağladığını, sanık hakkında otomatik tahliye yolunu açmadığını belirtti.
 
Başsavcılık istinaf kanun yolu incelemesi sırasında tutukluluk halinin ölçülü olduğuna hükmedildiğini bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verildiğini hatırlattı.
 
Başsavcılığın itirazı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.
 
Mahkeme itirazı kabul ederek Zeydan'ın hükmen tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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