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HDP'li aday Akkuş: Meral Akşener bize kardeş gibi geldi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Iğdır adayı Yaşar Akkuş, Meral Akşener'e methiyeler düzdü.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmadıklarını savunsa da, HDP Iğdır adayı Yaşar Akkuş, Iğdır'da aday çıkarmayan İYİ Parti'ye teşekkür etti.

"AKŞENER BİZE KARDEŞ GİBİ GELDİ"
 
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Iğdır adayı Yaşar Akkuş, Meral Akşener'e methiyeler düzdü. İYİ Parti'nin Iğdır'da aday göstermemesini öven HDP'li aday Akkuş, "Meral Akşener bize kardeş gibi geldi" ifadelerini kullandı.

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