HDP'li Ahmet Türk, Kürt halkını açık açık tehdit etti

Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, Kürt halkını tehdit etti.
HDP'li Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı. "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok" dedi.
Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP'li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullandı. "Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız." şeklinde provokatif mesajlar verdi.
"BU DÖNEM SAYIN ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞME DÖNEMİDİR"— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 21, 2023
HDP'li Ahmet Türk, Kürk halkını tehdit etti:
▪️ Bu iktidara destek verenler Kürt halkına düşmanlık ediyor bu ahlaksızlıktır
▪️ Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek desteklemek gibi bir hakkı yoktur pic.twitter.com/fEpnMf20bn