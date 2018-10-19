HDP’li başkanın terörist oğlu öldürüldü

Adıyaman’da dört şehidin verildiği saldırının ardından tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden saldırıyla ilgili “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. yer” yazılı not çıkmıştı. Özdemir’in oğlu Murat Özdemir dünkü çatışmada öldürüldü.

Adıyaman Jandarma Komutanlığı ekipleri foto kapana yakalanan teröristelere yönelik operasyon başlattı. İzi bulunan dört kişilik terörist grup, belde kırsalında kıstırıldı. Çıkan çatışmada İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi’nde gri kategoride yer alan “Zülfikar” kod adlı Yusuf Tunç ile Sorej Semsur kod adlı Murat Özdemir ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi cep telefonları tarafından kaydedildi.

AİLE BOYU TERÖRİST

Adıyaman’da mermer ocağını basan PKK’lılara yönelik operasyon sırasında 4 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden 4 şehit verilen operasyonla ilgili “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. yer” yazılı not bulunmuştu. Adıyaman’da önceki gün öldürülen iki hainden birinin HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in oğlu olduğu ortaya çıktı. 2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir’in, PKK’ya katılıp ‘Roza Semsur’ kod adını kullanan kızı Suna Özdemir’in ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hakkari’de 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı. Özdemir’in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir’in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçtığ belirlendi. Öte yandan, terörle mücadelede yurt içinde ve dışında operasyonlarını kararlılıkla sürdüren TSK, jetlerin katıldığı hava harekâtında dün Irak’ın kuzeyi Metine bölgesinde üç PKK’lının öldürüldüğünü açıkladı.