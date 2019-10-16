HDP’li başkanlara terör gözaltısı

Türkiye bir yandan Suriye’nin kuzeyini terör örgütü YPG/PKK’dan temizlerken diğer yandan da içeride terörün siyasi ayağını kurutuyor. Terör örgütü PKK’ya yönelik önceki gün başlatılan operasyon kapsamında Hakkari’de HDP’li Belediye Başkanı Cihan Kahraman ve Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı; Van’da HDP’li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, HDP ilçe başkanı Şakir Asıl; Mardin’de ise HDP’li Nusaybin Belediyesi Eşbaşkanı Ferhat Kut ile Semire Nergiz’in de aralarında yer aldığı isimler gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Kahraman ve Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı gözaltına alındı. Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya’da bir adreste yakalandı. Yaşar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Hakkari’ye gönderildi. Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından sonra terör örgütü PKK/YPG’nin havan toplarıyla vurduğu ve çok sayıda vatandaşın şehit olduğu Nusaybin’de gözaltılar yaşandı. Nusaybin Belediyesi Eş başkanı Ferhat Kut ve Semire Nergiz ile Belediye Encümeni Mehmet Emin Alkan, teröre yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Van’ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında ise HDP’li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve HDP ilçe başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yeri aramasında örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.

KCK/PKK’YA YARDIM

Valilikten yapılan açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek suçunu işledikleri yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği” kaydedildi.