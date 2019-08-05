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HDP'li belediye acımadan 170 ağacı kesti

HDP’li belediyeler seçim öncesi verdikleri sözleri unuttu. Önce işçi kıyımı yapan belediyeler şimdi de ağaç kıyımına başladı. Batman Belediyesi, yol yapımı gerekçesiyle 170 yetişkin ağacı kesti.

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Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıtepe ile Belde Mahalleleri arasında başlatılan yol açma çalışması kapsamında, Yaşar Kemal Kent Ormanı’ndaki 170 yetişkin çam ağacını iş makinesiyle kırıp yerinden söktü. Ağaçların söküldüğünü fark eden vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, durumu protesto etti. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür yaptığı açıklamada, 170 ağacın sökülmesinin hiçbir gerekçesinin olamayacağını söyledi. 

EKOLOJİK KATLİAM 

Belediye yönetiminin seçim öncesi söylemlerinin, uygulamalarıyla çeliştiğini işaret eden Gür “Seçimden önce ‘Bu kenti halkımızla ve ekolojik dengeyi koruyarak yöneteceğiz.’ diyen zihniyetin, ‘Ben yaptım oldu.’ diyerek 170 ağacı katletmesi toplum vicdanını, ahlak ve hukuk kurallarını yaralamıştır. Göreve geldikleri günden beri çalışanlar üzerinde baskı kurup sendika değiştirten HDP’li belediye, bu ekolojik katliamla gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Yapılan ekolojik katliamı en sert şekilde kınıyoruz” dedi. 

İNSANI ÖLDÜRMEKLE EŞ 

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Bilici ise konuyla ilgili belediye meclis üyelerine bilgi verilmediğini söyledi. Belediye yönetiminin bilgileri dışında böyle bir karar aldığını vurgulayan Bilici, şöyle devam etti: Bu ağaçlar kökünden sökülüp taşınabilecek kapasitedeyken parçalanarak yerlerinden söküldü. Oysa bir ağacın yetişmesi uzun yıllar sürmektedir. Bu ağaçlar belli bir yaşa gelmiş ağaçlardır. Bir ağacı kesmek ve yıkmak bir insanı öldürmek ile eş değerdir. 

Çevre dernekleri sert tepki gösterdi

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa da durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Yaşananları kınadıklarını vurgulayan Argünağa, şunları kaydetti: Yol yapma gerekçesiyle müdahale edilmiş. Bu memleketin yola da ihtiyacı var ama öncelikle yeşile ihtiyacı var. Hiçbir istişareye başvurmadan, sivil toplum örgütlerini dikkate almadan, böyle bir karar almışlar. Çok vahim, kınıyoruz” diye konuştu. 

 

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