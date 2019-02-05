HDP'li belediye başkan adayına terör gözaltısı

İddiaya göre, partisinin eski PTT Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Gezgör, terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt lehine açıklamalarda bulundu.

Bunun üzerine açılışı takip eden polis ekipleri, Narin Gezgör'ü "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Gezgör, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.