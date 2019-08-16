HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar

Vahit Vanlı

Onlar gibi olmadık

Silopi Belediyesi’nden çıkartılan bir diğer şehit yakını da F.S. Ailesinde 10 kişinin şehit düştüğünü ifade eden F.S. “2017 kayyum döneminde Silopi Belediyesi’nde göreve başladım. KHK kapsamında bizi kadroya aldılar. Yeni gelen HDP yönetim arefe günü bize herhangi bir gerekçe ya da yazılı bir tebligat sunmadan işimize son verdi. İş sözleşmelerimizin feshedildiğini öğrendik” dedi. Kendisiyle birlikte işten çıkartılan diğer kişilere ‘Nereye giderseniz gidin, isterseniz dava açın’ denildiğini belirten F.S. “Bayrağını seveni işten attılar. İşten çıkarılmamızın tek gerekçesi budur” dedi. Onlar gibi olmayı seçseydik bizi baş üstünde tutacaklardı diyen F.S. “Biz yanlış bir şey yapmayacağız ve yanlış uygulamalara göz yummayacağız. Bunları bildikleri için bizi belediyede istemediler” şeklinde konuştu.

Şehit yakınına iş devletin verdiği hak

Devletin şehit yakınlarına verdiği iş imkanı yasal olarak garanti altına alınmasına rağmen, HDP’li belediyeler rövanşist bir tutumla bu kişileri işten çıkarıyor. Mağdur edilen şehit yakınları bir an önce işlerine geri dönmek için yasal sürecin sonuçlanmasını bekliyor.