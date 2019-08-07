HDP’li belediyeler Türk bayrağını kaldırdılar

Mardin’deki belediyelerin resmi web sayfalarına kayyum döneminde konulan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafları, HDP’li belediye başkanlarınca kaldırıldı. Seçimlerin ardından HDP’li, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin, Savur, Mazıdağı ve Derik belediyeleri web sayfalarını sözde yenilenmeye gitti. Yenilenen web sayfalarında ne Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafına ne de Türk bayrağına yer verildi.

MARDİNLİLER’DEN SERT TEPKİ

Mardinliler, “Yakında Atatürk yerine Apo Türk Bayrağı yerine de Kürdistan bayrağı koyarlar” diyerek duruma tepki gösterdi. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Mardin’de devletin yerelde hizmet kolu olan ve tek işi vatandaşa hizmet olan belediyelerin, resmi sayfalarında yer alan Türk bayrağı ve Atatürk portresinin kaldırılmasını kınadıklarını söyledi. “HDP’li belediyelerin web sayfalarında Türk bayrağının kaldırılmasının hiçbir açıklaması olamaz” diyen Kırmızıoğlu, şunları söyledi:

TERÖR PROPAGANDASI

“Seçildikleri günden bugüne kadar hizmet adına hiçbir anlayışları olmayan, tamamen terör propagandası adına faaliyet yürüten, siyaset değil terörle iç içe bir anlayışın vatandaşa hizmet etmesi mümkün olmamaktadır. Devlet büyüklerimizin ve İçişleri Bakanlığımızı bu kendini bilmez sözde belediyelerle ilgili işlem başlatmasını bekliyoruz. Cumhuriyet savcılarına da, bayrağımıza ve ülkemiz kurucusuna saygısızlık yapan, devletin imkanları ile kandile çevirdikleri belediyeler hakkında suç duyusunda bulunuyor, bayrak ve ülke kurucusuna yapılan hakaretle ilgili yasal işlemlerin yapılması için göreve çağırıyoruz.”

CHP’LİLERİN SESSİZLİĞİ

Seçimlerde terör destekçileriyle işbirliği yapan ve seçimleri kazandıktan sonra da şov yapmak adına belediyelere TC ibaresini koyan CHP’lilerin, HDP’li belediyelerin Türk bayrağını ve Atatürk fotoğraflarını siteden kaldırmalarına ses çıkarmaması ise dikkat çekti. Mardinliler, CHP’lilerin bu tablo karşısında susmalarını eleştirerek, “CHP’lilerin bu durumdan rahatsız olmamalarına bir anlam veremedik” ifadelerini kullandı.