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HDP'li Beştaş: Terörist cenazelerine gideceğiz

HDP'li Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi.

17 Aralık 2020 Perşembe 08:19 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:19
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" diye sert çıktığı HDP yeni bir skandala imza attı.

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan Beştaş “Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” dedi.

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