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HDP'li Buldan, polisimizi şehit eden terörist için Meclis'e önerge vermiş

HDP'nin, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldıran ve bir polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan için Meclis'e önerge verdiği ortaya çıktı.

Yeni Şafak28 Eylül 2022 Çarşamba 08:18 - Güncelleme:
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Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine geçtiğimiz gün saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.

HDP'nin bir polisi şehit eden terörist Ercan ile ilgili 2014 yılında TBMM'ye önerge verdiği ortaya çıktı.

PKK'LI TERÖRİSTE 'MAĞDUR GAZETECİ' DEDİLER

Yeni Şafak'ın haberine göre, Dönemin HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan imzalı önergede PKK'lı teröristin ifade özgürlüğü kısıtlanan 'mağdur bir gazeteci' olduğunun iddia edildiği görüldü.

Özgür basına yönelik bir saldırının olduğunun belirtildiği önergede, halkın doğru haber alma hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.

CHP DE SAHİP ÇIKMIŞTI

Öte yandan, aynı teröristin CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.

  • Dilşah Ercan
  • terör saldırısı

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