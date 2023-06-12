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HDP'li eski Belediye Başkanı Mızraklı hakkındaki dava

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından yargılanmasına devam edildi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 12:59 - Güncelleme:
HDP'li eski Belediye Başkanı Mızraklı hakkındaki dava
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Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı; avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaasında suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve saklanma şüphesi ve suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına yönelik görüş bildirdi.

Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanık Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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