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HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:37 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
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Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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