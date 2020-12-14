HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis
Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
14 Aralık 2020 Pazartesi 12:37 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:58
Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.