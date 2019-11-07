Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nazlier hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Terör örgütü PKK'nın milis yapılanmasına ilişkin de bilginin yer aldığı iddianamede, örgütün milis yapılanmasına önem verdiği bildirildi.

İddianamede, "Lice-2019" isimli gizli tanığın Nazlier hakkında verdiği ifade de yer aldı.

Gizli tanık ifadesinde Nazlier'in fotoğrafını teşhis ederek, şüphelinin isteyerek ve bilerek sürekli terör örgütü PKK'ya yardım ettiğini ileri sürdü.

- "BABASINA AİT ARAÇLA TERÖRİSTLERİN NAKLİNİ SÜREKLİ GERÇEKLEŞTİRİR"

"Lice-2019", Nazlier'in 2 kardeşinin örgütte olduğunu ve birinin bomba yaparken elinde patladığı için öldüğünü öne sürerek, şunları kaydetti:

"Rojda Nazlier, anne ve babasıyla uzun yıllardan beri bilerek ve isteyerek sürekli olarak karşılıksız bu bölgedeki teröristlerin yaşam bulmasını, faaliyet göstermesini sağlayarak, lojistik ihtiyaçlarını karşılar. 3 yıl önce hava saldırısında 'Azad' kod isimli terörist yaralı olarak kurtuldu. Bir milisin evinde saklanan terörist, Nazlier ve örgütün sözde sorumlusu olan teröristle pikapla alınarak tedavi etmek için götürüldü. Nazlier, babasına ait araçla teröristlerin naklini sürekli gerçekleştirir. Teröristleri evin barındırarak, yapılan gizli toplantılarda örgütsel kararlar alırlar. 2016'da Lice'nin Şenlik köyünün Yücetepe bölgesinde milis Nazlier'in, teröristlerle sığınak kazdığını biliyorum. Teröristlerin verdiği listedeki yaşam malzemelerini alan şüpheli 2 gün sonra onlara teslim etti."

Nazlier'in köydeki evinin teröristlerin karargahı, toplanma ve lojistik merkezi gibi kullanıldığını iddia eden gizli tanık, "Hava saldırısı sonrasında yaralanan örgüt mensubuna yaptığı yardımlardan dolayı HDP'den belediye başkanı adayı gösterilerek, seçildi. Teröristler ile sığınak kazan, örgüte bilerek, isteyerek yardım ve yataklık eden birinin belediye başkanı olması çok kötü bir durum. Vicdanen rahatsızlık duyduğum ve gözaltına alındığını fırsat bildiğimden, devletimize duyduğum güven üzerine ifade verdim." ifadelerini kullandı.

Nazlier'in, terörist taziyesine ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldığı kaydedilen iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheli, kırsalda bulunan teröristlerin ihtiyaçları için milis olarak faaliyet göstererek, erzak, yaşam malzemelerini karşılamış, teröristleri evinde barındırıp, sevkini sağlamıştır. Nazlier, terör örgütünün propagandası dönüşen etkinliklere katılmıştır. Terör örgütüyle organik bağ kuran şüphelinin terör örgütünün hiyerarşik yapısı dışında değerlendirilmediği ve eyleminin terör örgütüne üye olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."

- İSTENİLEN CEZA

Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Teslim olan terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T de, fotoğrafından teşhis ettiği şüpheli Nazlier hakkında ifade vermiş, şüphelinin teröristlerin milisliğini yaptığını ileri sürmüştü.

E.T, Nazlier'i Lice ilçesinin Şenlik köyündeki evinde iki yıl önce gördüğünü öne sürerek, şunları kaydetmişti:

"Kış sığınağından çıktıktan sonra silahlı ve üzerimizde terörist kıyafetiyle 6 örgüt üyesiyle milis olan Nazlier'in evine gittik. Nazlıer, kapıyı açtığında bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. İlk kez görmüştüm ancak diğer örgüt üyelerinden ismini daha önce duymuştum. Nazlier'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis, bana göre 10 teröristten daha etkilidir. Evinin yerini biliyorum, bizzat yer göstermesi de yapabilirim."

Terörist E.T, Nazlier'in kardeşinin Lice kırsalında örgütteyken öldüğünü ve bu nedenle örgütün bu aileye çok destek verdiğini iddia etmişti.

E.T, Nazlier'in babasıyla yıllarca örgüte yardım ettiğini, evindeki görüşmede babasının cezaevinde olduğunu anlattığını, onun yokluğunu kendilerine aratmayacağını söylediğini öne sürmüştü.