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Güncel

'Çıplak arama' yalanında HDP/FETÖ iş birliği! Gergerlioğlu ile firari FETÖ'cülerin toplantısı ifşa oldu

'Cezaevlerinde ve emniyette çıplak arama' yalanını ortaya atan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enes Kanter'in de aralarında bulunduğu firari FETÖ'cüler ile internetten toplantı yaptığı ortaya çıktı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:24
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Uşak emniyetinde çıplak arama yalanlarını diline dolayan ve yüz binlerce sahte hesapla bu konuda sosyal medyada kampanya yapan HDP milletvekili Ö.Faruk Gergerlioğlu, FETÖ'nün önemli isimleriyle yaptığı videokonferans görüntüleri sosyal medyaya düştü. 

Enes Kanter, Abdülhamit Bilici ve Arzu Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle aynı video konferansta görülen Gergerlioğlu'nun, FETÖ yalanlarını nasıl elde ettiği belli oldu.

KANTER PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

FETÖ'cü Enes Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsünü alıp paylaştı. Daha sonra paylaşımı sildi.

FETÖ'CÜLERİN ÇIPLAK ARANDIĞI YALANINI SAVUNDU

Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Uşak'ta polis nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanını savunmuştu. Söz konusu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanlanmış ve Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patlamıştı.

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