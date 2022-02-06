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HDP'li vekil Hüda Kaya Başkan Erdoğan'a nefret kustu: Dilerim geçmiş olmasın

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından HDP hariç tüm siyasi parti liderleri geçmiş olsun dileklerini iletirken HDP'li milletvekili Hüda Kaya, 'Dilerim geçmiş olmasın' sözleriyle nefret kustu.

6 Şubat 2022 Pazar 21:08 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 21:11
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Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Bunun üzerine birçok siyasi lider ve dünya liderleri Başkan Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

HDP dışında tüm siyasi partiler geçmiş olsun dileklerini iletirken HDP'li vekil Hüda Kaya çirkin bir paylaşımda bulundu.

HDP'li Kaya, Başkan Erdoğan'a sosyal medya hesabından nefret kustu.

"Dilerim geçmiş olmasın" ifadesini kullanan Kaya'nın bazı takipçileri de iğrenç sözlere destek verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Hüda Kaya'nın paylaşımına tepki gösterdi.

Çelik konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, " Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." dedi.

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