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Güncel

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

AA15 Mayıs 2020 Cuma 08:44 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 08:44
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