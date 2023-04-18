HDP'li Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!

14 Mayıs Genel Seçimleri ile Türkiye milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için sandık başına gidecek. Tarihi seçimler öncesinde kirli pazarlıklar ve gelişmeler ise dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığının duyurulması sonrasında soluğu HDP'de aldı. Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ise Kemal Kılıdçaroğlu'nu destekleyerek cumhurbaşkanı yarışına girmeyeceğini açıkladı.

DEMİRTAŞ VE ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK TALEBİ!

Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP arasındaki kirli pazarlık her geçen gün deşifre oluyor. Sık sık el yükselten HDP, terör destekçiliği nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük naraları atıyor.

HASİP KAPLAN'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA!

Son olarak bu koroya katılan HDP eski milletvekili Hasip Kaplan haddini aşan ifadeler kullandı. Hasip Kaplan Demirtaş'ın serbest bırakılacağını söyledi. Bununla yetinmeyen Kaplan haddini aşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hapse gireceği imasında bulundu. Kaplan bunlar için 14 Mayıs seçimlerini adres gösterdi.

Kaplan Twitter üzerinden "15 Mayıs'ta Selo çıkacak Tayyip girecek" şeklinde küstah bir paylaşımda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

HDP'lilerle birlikte terör örgütü PKK'dan da sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'na destek Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik tehditler geliyor. Terör elebaşları her açıklamalarında adeta seçim bürosu gibi Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.