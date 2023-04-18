İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,405
  • EURO
    21,3298
  • ALTIN
    1250.45
  • BIST100
    5018.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP'li Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
Güncel

HDP'li Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Hasip Kaplan, küstah ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşan HDP'li Kaplan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kaplan paylaşımında, '15 Mayıs'ta Selo çıkacak, Tayyip girecek.' şeklinde alçak tehditler savurdu.

18 Nisan 2023 Salı 23:39 - Güncelleme:
HDP'li Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
ABONE OL

14 Mayıs Genel Seçimleri ile Türkiye milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için sandık başına gidecek. Tarihi seçimler öncesinde kirli pazarlıklar ve gelişmeler ise dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığının duyurulması sonrasında soluğu HDP'de aldı. Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ise Kemal Kılıdçaroğlu'nu destekleyerek cumhurbaşkanı yarışına girmeyeceğini açıkladı.

DEMİRTAŞ VE ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK TALEBİ!

Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP arasındaki kirli pazarlık her geçen gün deşifre oluyor. Sık sık el yükselten HDP, terör destekçiliği nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük naraları atıyor.

HASİP KAPLAN'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA!

Son olarak bu koroya katılan HDP eski milletvekili Hasip Kaplan haddini aşan ifadeler kullandı. Hasip Kaplan Demirtaş'ın serbest bırakılacağını söyledi. Bununla yetinmeyen Kaplan haddini aşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hapse gireceği imasında bulundu. Kaplan bunlar için 14 Mayıs seçimlerini adres gösterdi.

Kaplan Twitter üzerinden "15 Mayıs'ta Selo çıkacak Tayyip girecek" şeklinde küstah bir paylaşımda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

HDP'lilerle birlikte terör örgütü PKK'dan da sık sık Kemal Kılıçdaroğlu'na destek Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik tehditler geliyor. Terör elebaşları her açıklamalarında adeta seçim bürosu gibi Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.