06.01.2020 14:23 - Güncelleme: 06.01.2020 14:23

HDP'li Silvan Belediye Meclis Üyesi Şifayet Boşatlıoğlu'nun, silahlı PKK'lı teröristlerle beraber hendek teröründe rol aldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

TürkMedya Özel Haber Merkezi, şu anki HDP Silvan Belediye Meclis Üyesi Şifayet Boşatlıoğlu’nun PKK'lı teröristlerle görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde HDP'li Meclis Üyesi Boşatlıoğlu'nun 2015 yılında Silvan'ı harabeye çeviren ve onlarca vatandaşın ölümüne neden olan teröristlerle beraber hareket ettiği görülüyor.

KESKİN NİŞANCI EĞİTİMİNDE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Star, PKK’nın talimatıyla HDP/ DBP’nin sözde öz yönetim ilan ettiği Sur, Cizre, Silvan, Dargeçit ve İdil’de kazılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması için operasyon başlatan güvenlik güçlerine saldıran teröristlerin arasında, Suriye’den ithal PYD/YPG/YPJ’li keskin nişancıların olduğunu belgelemişti.

Daha önce bir kısmına ulaştığımız o görüntülerde şu anki HDP'li Meclis Üyesi Şifayet Boşatlıoğlu'nun da olduğu belgelendi.

İşte Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öldürülen YPJ’li kadın teröristin, Silvan’da, ABD’nin verdiği silahlarla PKK’lıları keskin nişancı olarak eğittiğini gözler önüne seren o haber...