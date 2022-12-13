Kardaş, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını hedef alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Dezenformasyon Bülteni'nden sadece işaretlediği yerleri okuyarak gerçeğin tamamını gizlediğini ve göz göre göre yeni bir dezenformasyona imza attığını belirtti.

Paylan'ın, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde çocuğun nitelikli cinsel istismar iddiasıyla açılan davaya müdahil olmuştur, çocuğa sahip çıkılmıştır. Değerli arkadaşlar, haber bu kadar, haber burada bitiyor." ifadelerini kullandığını aktaran Kardaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa, Paylan'ın TBMM kürsüsünden salladığı 5-11 Aralık tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6 yaşındaki kız çocuğuna sahip çıkmadığına yönelik asılsız iddiaları ele almış ve devlet kurumlarının bu konudaki çalışmalarını detayları ile paylaşmıştık. Söz konusu Dezenformasyon Bülteni'nde, mağdurun 4 Aralık 2020'de bakanlık tarafından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne alındığını, 8 Aralık tarihinde de kadın konuk evine yerleştirildiğini açıkça yazmıştık. Ayrıca henüz iddianame hazırlanmadan mağdurun koruma altına alındığını ve tüm ihtiyaçlarının Bakanlık tarafından karşılandığını da ifade etmiştik. Mağdurun çocuğu için eğitim imkanları sağlanırken, mağdurun Bakanlık tarafından meslek edindirme ve İngilizce dil eğitim kurslarına gönderildiğini de yine Dezenformasyon Bülteni'nde açıkça ifade etmiştik."

Kardaş, bültende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil olduğunun da altını çizdiklerini, devletin bu konuda attığı adımları paylaştıklarını, iddiaların aslını ortaya koyduklarını ifade etti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyon Bülteni'nden sadece bir bölümü okuyarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmak Paylan'ın imza attığı açık bir dezenformasyondur. Milletimize ve ülkemize yönelik her türlü dezenformasyona karşı mücadele etmek asli görevimizdir. Bu yüzden Sayın Paylan'ın elindeki dokümanın tamamını okumamasını esefle kınıyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin titizlikle hazırladığı Dezenformasyon Bülteni'ni dayanaksız iddialar ve manipülasyonlarla hedef almak, ülkemizde dezenformasyonla mücadelenin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yüksek sesle asılsız ithamlarda bulunup halkı manipüle etme çabaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin doğruluk süzgecinden kaçamayacaktır."

Kardaş, HDP'li Paylan'ın yapmaya çalıştığı bir diğer dezenformasyon girişiminin de Taksim'de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında hedef saptırmaya çalışan HDP'nin, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından ifşa edilen soru önergesi dezenformasyonuna yönelik olduğunu bildirdi.

21-27 Kasım 2022 tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, "Taksim saldırısının araştırılması için verdiğimiz önerge, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi" iddiasını araştırdıklarını, tutanaklar ve önergeleri incelediklerini vurgulayan Kardaş, bu araştırmalar kapsamında, TBMM Genel Kurul tutanaklarını inceleyerek, HDP'nin önergeyi verme amacının Taksim saldırısının araştırılması değil, Türkiye'nin ÖSO ve HTŞ ile sözde ilişkilerinin araştırılması olduğunu tespit ettiklerini anımsattı.

İddiaya konu önergenin, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Hakkı Saruhan Oluç imzasıyla "İktidarın Suriye Dış Politikası bağlamında ÖSO-HTŞ ve benzeri yapılarla olan ilişkileri ve bunun siyasal-toplumsal etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz." şeklinde sunulduğunu hatırlatan Kardaş, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının faili olan PKK/YPG terör örgütüyle ilgili HDP'nin, kamuoyu nezdinde hedef şaşırtma ve dezenformasyon çabalarını bertaraf etmiştir. Bu yönüyle görevimizi hakkıyla yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Bir milletvekilinin, Gazi Meclis kürsüsünden tüm kamuoyuna açık olarak yayımlanan bir belgeyi eksik okuyarak halkı yanlış yönlendirme çabaları açık bir dezenformasyon örneği ve kendi siyasi kariyeri açısından talihsiz bir durumdur. Hakikat, Paylan'ın fosforlu kaleminin çizdiği renkli çizgilerin altına sığmayacak kadar kıymetli, büyük ve güçlüdür."