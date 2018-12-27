HDP'li Pir ve Uca'nın yaralı teröristleri araçlarıyla taşıdıkları ortaya çıktı

PKK'lı teröristleri aracıyla taşımakla suçlanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle 3 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, amacı ve yaptığı saldırılara ilişkin bilgiye yer verilerek, Pir'in milletvekilliğinin sona erdiği ve vekil olduğu dönemde katıldığı toplantı, basın açıklaması, miting gibi etkinliklerde suç işlediği belirtildi.

- Teröristlere "kahraman" ve "şehit" nitelendirmesi

İddianamede, Pir'in 14 Temmuz 2015'te Dicle ilçesinin Kurşunlu köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya ait mezarlığa giderek, konuşma yaptığı ifade edildi.

Pir'in konuşmasında, güvenlik güçlerine ve devlete karşı faaliyet yürüten silahlı terör örgütü mensuplarına "kahraman", etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ise "şehit" nitelendirmesi yaptığı belirtilen iddianamede, Pir'in bu şekilde terör örgütünü kutsadığı ve tevil yollu örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı aktarıldı.

İddianamede, "Pir'in bu şekilde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Teröristleri aracıyla taşımakla suçlanıyor"

İddianamede, geçen yıl Ankara'da düzenlenen operasyonda üzerinde sahte kimlikle yakalanan terörist M.Y'nin ifadesi de yer aldı.

Pir ve HDP'li bazı milletvekillerinin kırsal alanda teröristlerle görüştüğünü belirten terörist, iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti:

"Pir, sözde 'Amed eyaleti Şehit Kendal' alanına geldi ve burada 'Azad Farkin' kod isimli örgüt mensubu ile görüşme yaptığını gördüm. 'Lezgin' kod isimli örgüt mensubunu aracına aldığını ve bu kişi, Sur ilçesinde yaşanan silahlı çatışmalar sonrasında yaralı olarak yakalandı."

- "Milletvekili Feleknas Uca da örgüt mensubunu aracına aldı"

Terörist M.Y, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın da kırsala gelerek "Armanç", "İsyan", "Amed", "Azad Farkin" ve "Sema" kod adlı örgüt mensupları ile selamlaştığını, daha sonra omzundan yaralı olan kadın örgüt mensubunu aracına alarak bölgeden çıkış yaptığını gördüğünü ileri sürdü.

İddianamede, M.Y'nin "Milletvekillerinin örgüt mensuplarını rahatlıkla kırsal alandan şehir merkezine getirmelerindeki sebep, araçlarının güvenlik güçlerince durdurulmaması ve milletvekili kimliği ile kontrol noktalarından rahatlıkla geçebilmeleri olduğunu biliyorum. Belirttiğim şekilde kırsala gelen birçok belediye başkanı da oldu ancak onların kırsal alanda örgüt mensuplarını şehir merkezine götürüp, götürmediklerini görmedim."

İddianamede, terörist M.Y'nin Pir hakkında verdiği ifadeye ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin (Pir'in) kırsalda bulunan terör örgütü PKK örgüt mensupları ile görüştüğü, bu eylemi örgütün emir ve talimatları ile örgütün amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği, bu suretle şüpheli ile terör örgütü arasında organik bağın oluştuğu ve şüphelinin 'terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve meclis üyesi Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla toplananlar arasında Pir'in de bulunduğu aktarıldı.

Diyarbakır Valiliğince 15 Ağustos 2016 tarihinde alınan karar ile basın açıklamaları, oturma eylemleri, miting ve her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin milli güvenlik ve kamu düzeni amacıyla 2911 sayılı yasa ve 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yasaklandığı hatırlatılan iddianamede, Pir'in izinsiz olarak düzenlenen gösteri ve toplantıya katılarak ihtarda bulunulmasına rağmen grubun dağılmaması ile "2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" suçunu işlediği ifade edildi.

- İstenilen ceza

İddianamede, Pir hakkında daha önce, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.