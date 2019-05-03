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HDP'li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı

Diyarbakır’da HDP’lilerin izinsiz düzenlemek istediği gösteriye polis müdahale etti. Açlık grevindeki teröristler için düzenlenmek istenen eylemde polisin müdahalesi sonucu çıkan arbedede HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun bir polisi kolundan ısırdı.

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Terör örgütü PKK için eylem düzenleyen HDP’liler, yine polis ekiplerine saldırdı.
 
Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda açlık grevindeki teröristler için eylem düzenleyen HDP’liler arasında, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun da vardı.
 
HDP’li vekil, çıkan arbedede bir polisi kolundan ısırarak yaraladı.
 
O anlar kameralara yansıdı.

Denizde kelepçeli ölüm oyunu

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