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Güncel

HDP'li Sakık açık açık söyledi: Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristbaşı Öcalan hapisten çıkacak

Erzurum'da düzenlenen mitingde skandal ifadeler kullanan HDP'li Sırrı Sakık, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda teröristbaşı Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin hapisten çıkacağını ifade etti.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
HDP'li Sakık açık açık söyledi: Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristbaşı Öcalan hapisten çıkacak
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Terörle arasına mesafe koyamayan HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

HDP'nin kararı sonrası Kandil'den CHP ile birlik ve beraberlik mesajları yağmaya başladı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için de özgürlük vaadinde bulundu.

Yaşananların ardından HDP, bugün Erzurum'da bir miting düzenledi.

Mitingde söz alan HDP'li Sırrı Sakık, skandal ifadeler kullandı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: ZİNDANLARIN KAPISINI AÇACAĞIZ

HDP'li Sakık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde özgür olacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın ardından bölücü başı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısında bulunan Sakık, daha sonra sözü tutuklu bulunan diğer HDP'lilere getirdi.

"İMRALI'DAKİ TECRİTİN KAPISINI KIRACAĞIZ"

Sakık, "Şimdi Selahattin'e özgürlük dediniz. Tabii ki biz özgürlük için alanlardayız. Valla gideceğiz, orada mücadele edeceğiz. Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. İnanıyorum önümüzdeki yerel seçimlerde burada, içeride bulunan Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel ve Ayla Akat ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak ve biz burada size hep beraber hitap edeceğiz buna inanıyorum." dedi.

BULDAN DA AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da İzmit'te yaptığı mitingde tutuklu HDP'lilere değindi.

Buldan, tüm HDP'lilerin seçimden sonra serbest kalacağını söyledi.

Buldan, "14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın." dedi.

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