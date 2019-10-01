HDP’li Sezai Temelli’ye tepki:Hangi hakka hizmet ediyor bu siyasetçi

Baba Altıntaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin kendilerine yönelik iftirada bulunduğu belirterek “Burada 28 gün değil 28 sene de geçse biz sonuç almadan gitmeyeceğiz. Sezai Temelli bize demiş ki ‘bu aileler nereden geldi, kaça satıldı, kaça alındı, geçmişi araştırılsın’ diye. Ben bunu çok komik buluyorum, çok saçma buluyorum, bizim medyada o kadar görüntülerimiz var, kendi videoları var, çocuklarımızı esir etmişler görüntüler var, çocuklar feryat figan ediyor kurtarın diye. Hangi hakka hizmet ediyor bu siyasetçi bize bu lafı söylüyor, bu iftirayı atıyor. Kendi kendilerini yalanlıyorlar” ifadeleri ile tepki gösterdi.