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Görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

AA23.12.2019  14:05 - Güncelleme: 23.12.2019  14:09

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 

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