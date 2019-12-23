Görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
AA23.12.2019 14:05 - Güncelleme: 23.12.2019 14:09
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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