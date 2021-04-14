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  • Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik'e beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti
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Tecavüzcü HDP'li vekil Tuma Çelik'e beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Mağdur kadının avukatı Adile Gürbüz, 'Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz' diyerek beraat kararına isyan etti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:36 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:02
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Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanığın son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanan Tuma Çelik'in delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Mahkeme, Çelik hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararını da kaldırdı.

BERAAT KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE GİDİYOR

Avukat Adile Gürbüz soysal medya hesabından, "3 çocuklu evli mağdurun tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik'e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA'yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme 'delil yetersizliğinden beraat' verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz" paylaşımında bulundu.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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