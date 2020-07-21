21 Temmuz 2020 Salı 09:01 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:01

HDP Milletvekili Tuma Çelik’in 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında konuşma bahanesiyle gittikleri Süryani Dernekleri Federasyon Başkanı E.T.’nin Mardin Midyat’taki evinde kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi olan D.K., telefonla Akşam’ın sorularını yanıtladı.

Yaşadıklarını anlatırken sürekli ağlayan D.K. şunları söyledi:

BASİTLEŞTİRİYORLAR

“Başıma gelen iğrenç olayın yaşandığı günden bu yana hep baskı ve tehdit altındayım. Bu gün bile… Olayın üstünü örtmek basitleştirmek için çeşitli yorumlar yapılıyor. Kimisi diyor ki ‘neden hemen şikayetçi olmamışım da aylar sonra şikayetçi olmuşum?’ Bunları görünce bir kez daha kahroluyorum. Bu yorumları yapanlar insanlıklarından utansın.”

“Ben ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan bir kadınım. Bir kadın düşünün evli ve üç çocuk annesi. Çocukları okumuş, biri mimar, biri doktor biri öğretmen çıkmış… Güneydoğu’da yaşıyor. Başına böyle bir olay geliyor. Nasıl ailesini ve çocuklarını düşünmeden o an kendini ortaya atıp şikayetçi olsun? Beni olayın yaşandığından bu yana hem o şahıs hem de dolaylı olarak yolladığı kişiler tehdit etti. Beni eşimle, çocuklarımla tehdit ettiler.”

TEHDİT SÜRÜYOR

“Olay basına yansıyıp soruşturma süreci başladığında bile hala tehdit ve baskılar sürüyor. Başına gelmeyen nasıl bir ruh halinde olduğumu anlayamaz. Yaşadığım süreci bilmeden yorum yapanlara şunu söylüyorum ‘Bilmeden konuşmak yorum yapmak kolay. Ben yaşadığıma şükrediyorum.”

HDP GEÇİŞTİRİYOR

Olayın duyulmasının ardından HDP’den ‘kadın meclisi’ adına ve ‘tecavüz’ ifadesi geçmeyen bir soruşturma başlatıldığı açıklaması yapıldı. Ancak eş başkanlardan ve kadın milletvekillerinden açıklama yapılmadı.

OLAY HAKKINDA NE BİLİNİYOR

HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan düzenlenen fezlekeye göre; şikayetçi D.K., Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na 25 Aralık 2019’da dilekçe vererek şikayetçi oldu, 29 Ocak 2020’de de ifadesi alındı. D.K., olayın 2019 yerel seçimi öncesi Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı E.T’nin evinde meydana geldiğini, Çelik’e “seni partiye (HDP) şikayet edeceğim” dediğini, ancak onun da “Ben vekilim, dokunulmazlığım var, olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım, yöre halkı ‘erkektir bir zamparalık yaptı’ der ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız” dediğini; olay sonrası E.T’ye de birçok kez giderek Tuma Çelik’in partiden ihraç edilmesini ya da istifa ettirilmesini istediğini, ancak E.T’nin ise “Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım, seni Midyat topraklarında barındırmam” diye kendisini tehdit ettiğini anlattı.

D.K., olayı bir ay sonra kız kardeşine anlattığını, daha sonra da bütün ailenin öğrendiğini söyledi. D.K., Tuma Çelik ile whatsapp görüşme kayıtlarını ve mesajlarını da savcılığa iletti; ayrıca cep telefonu BTK tarafından incelenerek, Çelik’le görüşmelerine ilişkin HTS kayıtları çıkarıldı.

İSTİFADAN 2 GÜN SONRA İHRAÇ

Tecavüzle suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, fezlekenin TBMM’ye gelmesinden sonra istifa ettiğini, parti ise disiplin süreci başlattığını açıklamıştı. Merkez Disiplin Kurulu dün kararını verdi, Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, Çelik’in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Oluç, “30 Haziran tarihinde grup yönetimi olarak Merkez Disiplin Kurulumuza Tuma Çelik’in fezlekesini iletmiştik. Merkez Disiplin Kurulu, 5 Temmuz’da tedbiren parti içindeki görevlerinden uzaklaştırma kararı aldı. Bugün de Çelik hakkında kesin ihraç kararı verdi” diye konuştu. İhraç kararının, istifadan 2 sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

KOMİSYON GÖRÜŞECEK

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, yarın Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması dosyasını görüşecek. İlk toplantıda oluşturulacak 5 kişilik Hazırlık Komisyonu, olay ile ilgili bir rapor hazırlayacak. Hazırlık Komisyonu kararı “dokunulmazlığın kaldırılması” yönünde olursa, Karma Komisyon, dosyayı Genel Kurul’a gönderecek. Vekilliğin düşmesi durumunda Tuma Çelik, ‘Nitelikli cinsel saldırı’dan yargılanacak.

DAYAKÇI HDP’LİNiN EŞi KORUMA iSTEDi

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın eşi Ebru Işık, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ve karakolda eşinden dayak yediğini anlattı, ‘uzaklaştırma’ tedbiri aldırdı. Ancak daha sonra ‘yalan söyledim’ diyerek şikayetini geri alacağını söyledi.

Dün ise Ankara Başsavcılığı’na başvurarak, ifadesini değiştirmesi için tehdit

edildiğini söyledi ve koruma talebinde bulundu. Dilekçesinde, “Psikolojik baskı görüyorum” dedi. Savcılık dilekçeyi Ankara 1. Aile Mahkemesi’ne gönderdi.