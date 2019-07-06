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HDP’li Türk 300 işçi attı, akrabalarını doldurdu

HDP’Lİ Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 11’i şehit yakını 300’e yakın emekçinin işine son verdi. ‘29’ koduyla atılan şehit yakınları işsizlik maaşı hakkını da kaybetti, tazminat da alamayacak. Ahmet Türk, şehit yakınlarının yerine kayyumun ‘bankamatik’ olduğunu tespit ettiği akrabalarını yerleştirdi.

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MARDİN’DE HDP’li Ahmet Türk’ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğünde temizlik personeli, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerde bulunan, aralarında şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 300’e yakın kişi işten çıkarıldı. PKK’lı teröristlerin 1993 yılında Yalım köyüne bağlı Hamzabey mezrasında gerçekleştirdiği, 4’ü çocuk 7 kişinin katledildiği saldırıda yakınlarını kaybeden Şeyhdavut Gökoğlu, yaptığı açıklamada, 2 gün önce kendisinin de bulunduğu 6 işçinin, iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık nedeniyle feshedilmesi olan “29” koduyla işten atıldığını, bu nedenle işsizlik maaşı hak kazanamadığını, tazminat talep edemediğini söyledi. Gökoğlu, seçimin ardından kendilerine baskı uygulandığını, 2 gün önce de gerekçe gösterilmeksizin işlerine son verildiğini ifade etti.

HAKARET VE İFTİRA

Çok sayıda kişinin işten çıkarılmasının ardından il dışından kişilerin işe alındığını ileri süren Gökoğlu, şunları söyledi: “Getirdikleri adamların hepsi dışardan. Cumhurbaşkanımızdan ricamız bu meseleyi çözsün. Maddi ve manevi mağduruz. Ahmet Türk kendi yakınlarını ve çevresindeki adamları getirerek personelin başına sorumlu yapıyor. Şehit yakını olanların ya yerlerini değiştiriyorlar ya da hakaret ve iftira ederek işten çıkarıyorlar. Bütün kurumlarına kendi akrabalarını yerleştiriyorlar.” Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesine 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Vali Mustafa Yaman’ın, işe gelmediği için çıkardığı isimler yeniden Ahmet Türk tarafından işe alındı. Tekrar işe alınan Osman, Hakkı ve İdris Türk ile Davut Kabak’ın Ahmet Türk’ün akrabaları olduğu öğrenildi. Gerekçesiz işten atılan şehit yakınları tepki gösterdi. 

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