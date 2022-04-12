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Güncel

HDP'li vekil Piroğlu'ndan polise hadsiz sözler!

İstanbul Kadıköy'de eylem yapmak isteyen HDP'li bazı vekiller polis memurlarına hadsiz ithamlarda bulundu. Eylemciler arasında yer alan HDP'li vekil Musa Piroğlu, polislere ağır hakaretler savurdu.

12 Nisan 2022 Salı 20:58 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 21:29
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'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları Kadıköy'de, protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti.

Protesto eylemlerini provokasyona çeviren HDP'liler, dağılmaları konusunda kendilerini uyaran polislere hakaret etti. Bu esnada HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, bir polise dönerek "Şerefsiz" dedi.

Polise umarsızca hakaret eden HDP'li vekil, polisin tepkisine karşı güvenlik çemberine alındı.

Hakarete uğrayan polis, Piroğlu'na, "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verdi.

  • Musa Piroğlu
  • kobani davası

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