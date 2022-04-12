HDP'li vekil Piroğlu'ndan polise hadsiz sözler!

'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları Kadıköy'de, protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti.

Protesto eylemlerini provokasyona çeviren HDP'liler, dağılmaları konusunda kendilerini uyaran polislere hakaret etti. Bu esnada HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, bir polise dönerek "Şerefsiz" dedi.

Polise umarsızca hakaret eden HDP'li vekil, polisin tepkisine karşı güvenlik çemberine alındı.

Hakarete uğrayan polis, Piroğlu'na, "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verdi.