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HDP'li vekil Tuma Çelik'in tecavüz skandalı ortaya çıktı: İstifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM'ye gönderdi. Çelik skandalın ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:00
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HDP'de yeni bir skandal yaşanıyor. Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 17 yıllık öğretmen olan eşi Ebru Işık'ı darp etmesinin üzerinden iki gün bile geçmeden bu kez de HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz dosyası gündeme bomba gibi düştü.

HDP'li Çelik'in bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi.

DERNEKTE TECAVÜZ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Sabah'ta yer alan habere göre; Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.

ŞANTAJ VE TEHDİT

Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'li Tuma Çelik hakkındaki dosyayı, nitelikli cinsel saldırı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında hazırladığı belirtildi. Bu madde, tecavüzün ispatlanması halinde 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasını öngörüyor.

İSTİFA ETTİ

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti.

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

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