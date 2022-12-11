HDP'li vekilden polislere küstah tehdit: Bu kenti birbirine katarız

Diyarbakır'da tutuklu yakınları Koşuyolu Parkı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında HDP vekilleri Garo Paylan, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Dirayet Dilan Taşdemir ve DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır vekili Saliha Aydeniz'in de olduğu gruba polis, valiliğin yasak kararı nedeniyle izin vermedi. Toplanmaya devam eden grubun etrafını çeviren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında polise engel olmak isteyen HDP'li vekil Hişyar Özsoy, "Bu kenti katarız birbirine" diyerek tehditler savururken, tartıştığı bir polisin de kolunu çekerek, "Bana bakın. Seninle konuşuyorum. Terbiyesiz adam. Kimsin sen. Yürümek için senden izin mi alacağım ? Bak yemin ediyorum bizim gözümüzün önünde biri tartaklansın yumruk atacağım. Benim gözümün önünde kimse bu halkı tartaklayamaz. T.C. polis devletidir." dedi.