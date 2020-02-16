İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP'li vekilin yalanı çürüdü! Valilik operasyon görüntülerini paylaştı
Güncel

HDP'li vekilin yalanı çürüdü! Valilik operasyon görüntülerini paylaştı

Şırnak Valiliği, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonu sırasında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

HABERİN
VİDEOSU
AA16 Şubat 2020 Pazar19:49 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 19:51

Valilikten yapılan açıklamada, 14-15 Şubat'ta savcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyada operasyonda İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darbedildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüştür. Darbedildiği iddia edilen Abdurrahim Şen ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir."

Türk savunma sanayisi dev zırhlı ihracatında sona geldi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esed rejimine ağır darbe
Esed rejimine ağır darbe

Esed rejimine ağır darbe

Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler
Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler

Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı
CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı

Moskova ile makas açılıyor
Moskova ile makas açılıyor

Moskova ile makas açılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.