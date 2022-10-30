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Güncel

HDP'li vekillerin PKK'ya kuryelik yaptığı ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın yurtiçinde topladığı paraları, HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandil'e ulaştırdığı ortaya çıktı.

Sabah30 Ekim 2022 Pazar 08:00 - Güncelleme:
HDP'li vekillerin PKK'ya kuryelik yaptığı ortaya çıktı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'nın mali alan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılanmadan sorumlu olduğu belirlenen Murat Yılmaz'ın 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

Sabah'ın haberine göre; Yılmaz hakkında ifade veren Ulaş kod adlı gizli tanık, Yılmaz'ın Irak'ta olduğu süreçte Mazlum Doğan İdeolojik Eğitim Akademisi'nde eğitim aldığını, ardından Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu olarak görevlendirilerek Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Gizli tanık, çatışmalar sırasında yaralanan PKK'lıların tedavilerini yaptırmak amacıyla KCK Türkiye Sağlık Komitesi çalışmalarında yer alan 'kadro' örgüt mensuplarına yüksek miktarlarda para aktaran kişinin de Yılmaz olduğunu belirtti.

PKK mali alan yapılanması sorumlusu Murat Yılmaz'ın, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu görevine getirildiği, bu süreçte örgütün molotof ve el yapımı patlayıcı gibi kanlı eylemlere para sağlayan kişi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın Türkiye'de örgüt adına toplanan trilyonlarca lirayı HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandil'e teslim ettiği ifade edildi.

  • gizli talimat

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