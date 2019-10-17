HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı ve meclis üyesi tutuklandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Yaşar ve Sarı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yaşar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", Sarı da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.