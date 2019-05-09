HDP'liler, HDP’li belediye başkanını darp etti iddiası
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir grup partiye bağlı oldukları belirtilen genç, meclis üyelerinin yakınlarını işe aldığını savunarak Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın ve yardımcısı İbrahim Çoko’yu parti binasında bir odaya kilitleyerek darp ettiği iddia edildi.
- İHA
İddiaya göre, HDP'li Mazıdağı Belediye Meclis Üyeleri kendi yakınlarını belediyede işe yerleştirmek istedi. Bunun olmasını istemeyen HDP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen H.T. ve arkadaşları, parti binasında Belediye Başkanı Özaydın ve yardımcısı Çoko’yu bir odaya kilitledi.
HDP’li gençlerin odaya kilitledikleri Özaydın ve Çoko’yu darp ettiği ileri sürüldü.
Olayın ardından Özaydın ve Çoko İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kendilerini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.