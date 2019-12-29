'HDP’liler Kandil’in vekili'

29.12.2019 02:03 - Güncelleme: 29.12.2019 02:03

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin bekleyişi sürüyor. Hacire Akar, Hatice Ceylan ve son olarak Hüsniye Kaya’nın evlatlarına kavuşması, diğer anne-babaların umudunu her geçen artırıyor.

‘ÇABUK GEL DURMA’

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK’lı teröristlerce kaçırılan 19 yaşındaki Vahit için nöbete katılan babası Bedirhan Çur, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, “Bak 3 kişi gelmiş teslim olmuş. Çabuk gel durma” dedi.

ÖLÜME GÖNDERİYORLAR

PKK’nın 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırdığı oğlu Özkan Aydın için nöbet tutan Süleyman Aydın da HDP’ye tepki gösterdi. Aydın, “Burada oturmamıza tahammül edemiyorlar. HDP milletvekilleri niye gelip acımızı paylaşmıyor, cesaretleri yok mu? Kandil’den talimat yok. Talimat olsaydı gelirdiniz. Siz PKK’nın milletvekilisiniz. Siz gerçekten Kürtlerin milletvekili olsaydınız bizi görmezlikten gelmezdiniz” diye konuştu. Üç ailenin çocuklarına kavuştuğunu hatırlatan Aydın, “Demek ki gerçekten biz doğru adresteyiz. Çocuklarımız inşallah bizi görüyordur. İnşallah onlar da gelip devlete teslim olur. Gelenler evinde sıcacık yatağında oturuyor” ifadelerini kullandı. Evlat nöbetine katılan ailelere destek olmadıkları için CHP’lilere de tepki gösteren Süleyman Aydın, bütün Türkiye’nin HDP ve PKK’nın iç yüzünü görmesi gerektiğini söyledi.