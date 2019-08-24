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HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Diyarbakır'da 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar ile yakını kadınlar HDP'lilerin saldırısına uğradı.

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Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla sürerken, binadan çıkan bir grup partili oturma eylemini takip eden gazetecilere "Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Gruptakiler ardından kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada çevrede bekleyen Akar'ın yakını bir grup erkek de HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.

Daha sonra anne Akar ve destek veren kadınlar oturma eylemine devam etti.

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