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HDP’liler yol kesip dağa adam kaçırıyor

Dağa kaçırılan çocukların için ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin bekleyişi 90’ıncı gününe girdi. Baba Şeyhmus Kaya, “Benim oğlumu HDP Lice İlçe Başkanı Murat Atagün kaçırdı” dedi. 

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Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin bekleyişi sürüyor. 90’ıncı gününe giren nöbete 5 yıl önce 14 yaşında kaçırılan kızı Mekiye için katılan Hüsniye Kaya, “Kızımın evdeki elbiselerini kokluyorum, gece gündüz ağlıyorum” dedi. Acılı anne Hüsniye Kaya kızına, “Gittiğin yol ölüm yoludur, iyi bir yol değil. Sesimi duyuyorsan teslim ol. Devlet güçlüdür, sana zarar vermez, seni sever ve annene babana kavuşturur” diye seslendi. 

PKK’NIN SAĞ KOLU  

Beş yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay için ‘evlat nöbeti’ tutan Şevket Bingöl de, çocukları kaçırılan diğer ailelere kendilerine katılma çağrısında bulundu. Bingöl, “PKK’dan kimse korkmasın. PKK dediğin bir paçavradır. HDP dediğin kimdir? PKK’nın sağ koludur. HDP’den de korkmasınlar, çekinmesinler. Biz burada oturuyoruz, direniyoruz ve hakkımızı savunuyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onlar da gelsin çocuklarını istesin” ifadelerini kullandı. 

Bingöl, HDP’yi de sert bir dille eleştirdi. Baba Bingöl, “HDP, ‘Kürt partisiyim’ diyor. Sen Kürt partisi olamazsın. Sen Kürtleri temsil edemezsin. Sen ancak PKK’yı ve ABD’yi temsil edersin. Madem Kürt temsilcisisin, yanımıza gel, PKK’yı kına. Bu insanların çocuklarını istiyorum, hakkını savunuyorum de” diye konuştu. 

FETÖ’CÜLER GÖZ YUMDU

Diyarbakır Lice’de yol kesen teröristlerin kaçırdığı polis memuru oğlu Vedat’a kavuşma umuduyla Mardin’in Derik ilçesinden ‘evlat nöbeti’ için gelen Şeyhmus Kaya’nın anlattıkları da HDP-PKK işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığının altını çizen baba Kaya, “Lice’ye gittim. HDP İlçe Başkanı Murat Atagün bana, ‘Oğlunu ben kaçırdım, koz olarak kullanacağım’ dedi. İki milletvekili ve Atagün bu işi yapıyorlar. Akşam saat 18.00 ila sabah 06.00 arasında yol kesip insanları kaçırıyorlar. Benim çocuğum Jandarma Karakolu’nun dibinden kaçırıldı. Ne var ki orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale bile etmemiş. Diğer oğlum karakola gidip şikayette bulunuyor. ‘Benim kardeşim belediye aracıyla kaçırıldı’ diyor. Fakat askerler ‘Biz de operasyon emri yok, biz aramaya çıkmıyoruz demiş” ifadelerini kullandı.

 

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