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HDP'lilerden AK Partili vekil adayına ölüm tehdidi: Kafanıza mermi yersiniz!

Seçim 3 gün kala terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP tehdit ve provokasyonda dozu arttırdı. Son olarak 7'li koalisyonun terör destekli ortağı HDP üyeleri Adana'da AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i 'ölümle' tehdit etti. Açık açık tehditte bulunan HDP'liler, 'Burada dolaşmayın, kafanıza mermi yersiniz.' dedi.

11 Mayıs 2023 Perşembe 19:11 - Güncelleme:
HDP'lilerden AK Partili vekil adayına ölüm tehdidi: Kafanıza mermi yersiniz!
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AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, esnaf ve ev gezisi sırasında HDP'liler tarafından sözlü taciz edilip ölümle tehdit edildi. Bir grup, Yurduseven ve yanındaki partililere, "Burada dolaşmayın kafanıza mermi yersiniz. Sizi mermi manyağı yaparız. Boğazlarınızı keseriz" diyerek tehditler savurdu.

"KAFANA MERMİ YAĞDIRIRIM"

Milletvekili adayı Fatima Yurduseven yanındaki partililer ile birlikte Seyhan ilçesi Gülpınar ve Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf gezisi yaptı. AK Parti milletvekili adayı olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Yurduseven'e HDP'liler, "Biz mermi manyağı yaparız. Senin resimlerini delik deşik ettim. Kafana mermi yağdırırım. Boğazını keseriz. Buradan gidin" diyerek tehditler savurdu.

Yurduseven kendisini tehdit eden kişiye "Biz selamlaşmaya geldik. Böyle bir şey olur mu? Çok ayıp. Çocuğunuz yaşındayım" yanıtını verdi.

DİĞER ESNAFLAR ARAYA GİRDİ

Yaşanan gerginliği esnaflar araya girerek yatıştırmaya çalıştı. Milletvekili adayı Yurduseven, "Esnaf gezisi sırasında selamlaşıyorduk. Kendilerinden oy istemedik. Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Bize dönüp 'Sizi mermi manyağı yaparız. Çekin gidin buradan. Sizi çıkarmayız. Kafana mermi yağdırırım. Boynunuzu keseriz' diyerek bağırdı. Eğer diğer esnaflar araya girmeseydi vahim olaylar olurdu. Yazıklar olsun" dedi.

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