15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2694
  • 6,0198
  • 222.088
  • 104.189
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

HDP'nin aday tanıtımında, terör örgütünü öven marş okundu

Mardin'deki HDP aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Mardin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş okundu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dündar, Ebru Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililer katıldı.

Buldan'ın konuşmasından önce ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunuldu ve terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü mahiyette marş söylendi.

Buldan, yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin, demokrasiyi yerelden güçlendirerek kentleri halkla birlikte yönetmek olduğunu savundu.

Buldan, şöyle konuştu:

"Mardin'i Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler, Mıhallemiler, kadınlar, gençler ve emekçiler yönetecektir. Sizler yöneteceksiniz, HDP yönetecek ve HDP bunun önünü açacaktır. Tıpkı seçim sloganımızda dediğimiz gibi, belediyelerimizin olduğu her yerde halkla birlikte bu belediyelerimizi bir kez daha almanın ve bunun bir seferberlik ruhuyla bu çalışmaları başlatmanın bugün Mardin'de startını hep birlikte veriyoruz."

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2019'un ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

2019'un ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi

AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi

Uzay uçuşları kanserle savaşma yeteneğini bozuyor

Uzay uçuşları kanserle savaşma yeteneğini bozuyor

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

HDP'lilerden teröristler için saygı duruşu

HDP'lilerden teröristler için saygı duruşu

FETÖ'ye büyük darbe: Hepsi devredildi

FETÖ'ye büyük darbe: Hepsi devredildi

Türk SAT komandoları görev başında

Türk SAT komandoları görev başında

Trump'tan Venezuela'daki muhalif lidere telefon

Trump'tan Venezuela'daki muhalif lidere telefon
 

POPÜLER HABERLER

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA