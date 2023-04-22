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HDP'nin CHP'yle kirli pazarlığı bir kez daha gün yüzüne çıktı

Terör örgütü PKK ile iç içe olan HDP'nin desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kirli pazarlıklar birer birer ortaya çıkıyor. Son olarak 7'li koalisyon HDP pazarlığını Sırrı Süreyya Önder ifşa etti. HDP'nin milletvekili adayı Önder, 'Bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim.” diye konuştu.

22 Nisan 2023 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
HDP'nin CHP'yle kirli pazarlığı bir kez daha gün yüzüne çıktı
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14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ve PKK kanadından "Öcalan'ın ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını sağlayacağız" benzeri açıklamalar gelirken, 7'li koalisyonun ortaklarından HDP'nin milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder de 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yeni mesajlar verdi. Önder yaptığı açıklamada "Bu seçim bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim." sözlerini kullandı. Önder'in skandal sözleri Kılıçdaroğlu ile yapılan karanlık pazarlığı akıllara getirdi.

"TUTSAK ARKADAŞLARIMIZI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIMIZ BİR SEÇİM"

14 Mayıs seçimleri için "Bu seçim bizler için var olma yok olma aşamasına geldi" diyen Önder şu açıklamayı yaptı:

"Her seçime tarihi bir seçim deniyor ya..Gerçekten her seçim kendi içinde önemlidir. Ama artık bu var olma yok olma aşamasına geldi bizler için. Bu seçim bizim açımızdan onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim. Bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim. Önce bu."

HDP, 6'LI KOALİSYONA KÜRT SORUNU İÇİN ROTAYI ÇİZDİ: İMRALI VE KANDİL OLMADAN OLMAZ...

HDP İstanbul Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada, muhalefetin kendilerini nasıl tanımladığının önemli olmadığını vurgulayarak, "Biz bu sürecin, bu dönüşümün yapısal mimarlarından birisi olacağız." demişti.

Önder, Kürt sorununun çözümü için ise Kandil ve İmralı'nın dışlanamayacağını belirtmişti.

Önder, kısa bir süre önce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermişti.

HDP'Lİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER: DÖNÜŞÜMÜN YAPISAL MİMARLARINDAN OLACAĞIZ

Önder, "HDP son seçim olan 2019 yerel seçimlerinde "kazanma ve kaybettirme" stratejisiyle hem kayyım atanan belediyeleri geri aldı, hem de büyükşehirlerde AKP'ye kaybettirdi. Bu dönem için aynı stratejisi sonuç alır mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı vermişti:

"Bu dönemin kazanma ve kaybettirme aralığının dışında bir karakteri var. O noktadan daha ilerideyiz. Bu dönem bir demokratik dönüşümün kurucu mimarları arasındayız. Muhalefet ya da iktidar bu konumumuzu istediği kadar tahfif etsin. Başka türlü anlamlandırsın yada adlandırsın önemli değil. Biz bu sürecin, bu dönüşümün yapısal mimarlarından birisi olacağız. Bizdeki birikim ve deneyim, bizdeki politik perspektifin dışında süreci karşılayacak bir siyasal pratik yok. Ne sağda ne solda. Onun için kazanma-kaybettirmenin üstünde bir yerdeyiz."

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KANDİL VE İMRALI'YI İŞARET ETTİ

Sırrı Süreyya Önder, Kürt sorununun çözümü için yeni dönemde umutlu olduğunu, çözüm sürecinin yaşanacağını ifade etmişti. Önder, Kürt sorununun PKK'sız ve Abdullah Öcalan'sız çözülmeyeceğini belirterek, "Bütün paydaşlarını içermeyen ve bütün boyutlarıyla ele alınmayan hiçbir planın yürüme şansı yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

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