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HDP'nin İstanbul'da oy vereceği ismi, terör örgütü PKK açıkladı!

Terör örgütü PKK elebaşılarından Bese Hozat, terör örgütünün kanalında HDP’nin 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyledi. Bu açıklamayı HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü de Twitter hesabından paylaştı. Paylaşım ve açıklamalara sosyal medyada tepki yağdı.

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HDP’nin 23 Haziran seçimlerinde nasıl hareket edeceğini terör örgütü PKK elebaşılarından Bese Hozat açıkladı. Hozat, HDP’nin 23 Haziran’da AK Parti ve MHP’nin karşısında Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyledi.
 
 
Terör örgütü  KCK yöneticilerinden Bese Hozat’ın bu açıklamasını HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de twitter hesabından paylaştı.
 
CHP’YE DE MESAJ VERDİ
 
Terörist Bese Hozat, terör örgütünün gazetesinde çıkan röportajında da aynı cümleleri kullanıyor, “Faşizme karşı demokratik güçbirliğini HDP destekleyecektir. Kürtlerin tavrında değişiklik yoktur. CHP’nin de doğru yaklaşması gerekiyor” diyor.
 
 GAZETECİ NEDİM ŞENER’DEN SERT TEPKİ
 
Gazeteci Nedim Şener ise terör örgütün açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Şener, "Amerika’nın paralı uşağı, Türk Kürt demeden sivilleri, kadın çocuk 11 aylık bebeği bile katleden terör örgütü PKK yöneticisi Bese Hozat, rezilce 23 Haziran İstanbul seçimi hakkında katlettiği Kürtler adına konuşuyor” diye mesaj attı.
 
BİR TEPKİ DE DURSUN ALİ ERZİNCANLI’DAN
 
Ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı’dan ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda: “Herşey çok güzel olacak”çılara bir yardımımız dokunsun şu mübarek ayda: Unuttukları bir sanatçı var; Kandil’in sanatçısı. Herşeyin çok güzel olabilmesi için bu sanatçıya da kulak vermeleri gerekiyor!” dedi.
 
 

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

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